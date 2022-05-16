Хельсинки, 16 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Финская студия Remedy в очередном финансовом отчёте раскрыла подробности о её пяти предстоящих проектах, которые уже находятся на стадии реализации. Об этом 16 мая сообщает портал Eurogamer.

Игра Control Remedy

Разработчики сообщили, что вовсю работают над игрой Alan Wake 2, и что она «начинает приобретать более совершенную форму». Они также отметили, что проект PvE-шутера (PvE — игрок против мира игры; шутер — игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), Codename Vanguard, который Remedy разрабатывает совместно с Tencent, продвигается вперёд и добился «хорошего прогресса по сравнению с предыдущим кварталом».

Компания также сообщила, что многопользовательский спин-офф Control под названием Codename Condor «по-прежнему находится на стадии проверки концепции», а большая игра игра Codename Heron, в основу которой также ляжет Control, в свою очередь находится «на стадии концепции» и «протитипирования». В отчёте студия также отметила, что геймеры «исключительно положительно» приняли новость о том, что Remedy будет работать над ремейками Max Payne и Max Payne 2 совместно с Rockstar Games.

Напомним, ранее Remedy сообщила, что релиз Alan Wake 2 состоится в 2023 году. Компания анонсировала продолжение Alan Wake 9 декабря 2021 года в рамках церемонии вручения премии The Game Awards 2021.