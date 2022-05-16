Лукашенко заявил о желании стран Запада продлить конфликт на Украине
Москва, 16 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Западные страны хотят максимально продлить конфликт на Украине с целью ослабления России, заявил 16 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Иван Шилов ИА REGNUM
Лукашенко
«Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт», — сказал Лукашенко во время саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве.
Он добавил, что для этого киевский режим «продолжают накачивать оружием».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, Военный блок НАТО наращивает мускулы.
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