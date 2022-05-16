Москва, 16 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Военное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также членство Белоруссии в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются отрезвляющим для стран Запада и без него в республике была бы война. Об этом 16 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Наше военное взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ является теми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границу (на западные страны — ред.). Если бы этого не было, боюсь, что горячая война была бы уже и на территории Беларуси», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что на западном фланге ОДКБ наращивается военное присутствие США, ускоренно модернизируется военная инфраструктура и ведутся многочисленные учения НАТО.

«Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ — в Польше — проходят крупномасштабные учения «Защитник Европы 2022». От кого они защищаются — догадайтесь сами», — отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в течение последних двух лет Белоруссия ощущает с украинской стороны недружественные действия.