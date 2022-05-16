Москва, , 15:04 — REGNUM Содружеству независимых государств (СНГ) нужно предоставить статус наблюдателя при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 16 мая сообщил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнёрами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно, это предстоит нам обсудить, предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ», — сказал Путин.

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