Бейрут, , 15:09 — REGNUM Министерство внутренних дел Ливана подвело итоги выборов в парламент страны, которые прошли в воскресенье, 15 мая. Об этом сообщает Lebanon 24 со ссылкой на главу ведомства Бассама Мавлави.

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По его словам, явка на выборах в стране составила 41% от общего числа избирателей. Как отметил глава ведомства, подсчёт голосовавших был затруднён из-за отсутствия данных по ряду регионов страны.

«Задержка с официальным обнародованием окончательных процентов связана с продолжением процесса голосования на ряде избирательных участков в Аккаре и двух районах в Горном Ливане», — цитирует слова министра Lebanon 24.