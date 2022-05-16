Москва, , 14:53 — REGNUM Успех ОДКБ в январе 2022 года свидетельствует о зрелости организации. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

«Свидетельством зрелости нашей организации, её реальной способности адекватно противостоять острым вызовам и угрозам стало успешное проведение ОДКБ миротворческой операции в январе нынешнего года в Казахстане», — заявил Путин.

«Контингент коллективных сил ОДКБ, введённый на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа. Помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике», — указал он.

По его словам, проведение миротворческой операции позволили выявить сильные стороны при взаимодействии ОДКБ, а также и то, «над чем предстоит дополнительно поработать».