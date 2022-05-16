Евпатория, Крым, 16 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Правоохранительными органами задержан подозреваемый в попытке облить краской и поджечь здание администрации Евпатории. Об этом стало известно днём 16 мая.

Keely O'Shannessy Краска

«Проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются мотивы и другие обстоятельства», — приводит «Крым 24» слова врио главы администрации Евпатории Александра Лоскутова.

Утром 16 мая стало известно, что неизвестный вандал облил краской фасад здания администрации города Евпатория, а затем попытался устроить поджог. В настоящее время вход от краски уже отмыли.