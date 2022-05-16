Москва, 16 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Феномен Мариуполя, где на «Азовстали» блокированы украинские боевики, а рядом идет мирная жизнь, имеет значение для всей спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины. Об этом 16 мая заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков в программе «Большая игра» в эфире «Первого канала».

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

По словам Третьякова, такой феномен имеет значение по двум причинам.

«Во-первых, Мариуполь, по всем свидетельствам жителей это так и есть, это свидетельство систематического военного преступления. Мариуполь… — город-заложник военного преступления ВСУ», — сказал он.

При этом заместитель главного редактора ИА REGNUM уточнил, что так как в армии имеется принцип единоначалия, то преступления ВСУ — это преступления всего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

Также Третьяков подчеркнул, что действия киевских боевиков в городе, такие как размещение боевых позиций в жилых домах, вызов огня по ним и т.п. — это была тактика украинской стороны, которую американская сторона посоветовала ВСУ применять в других украинских городах в случае военных действий.

«Второй аспект, почему Мариуполь важен для будущего, потому что это пример того как быстро и оперативно мы, как Россия и ДНР, как республика, могут восстановить освобожденную территорию», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Горловки.