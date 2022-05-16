Москва, 16 мая, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В 2022 году в России в рамках проведения итоговых экзаменов и ЕГЭ не будет действовать правило по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета. Об этом сообщает телеграм-канал Роспотребнадзора.

ЕГЭ

«Также не обязательно рассаживать учеников в шахматном порядке, соблюдая дистанцию в 1,5 метра», — напоминают в ведомстве.

При этом определённые санитарные требования для педагогов и участников экзаменов остались: так, члены комиссии должны носить медицинские маски, а школьники приходят на ППЭ по определённому расписанию для минимизации контактов между собой.

В Роспотребнадзоре также напомнили о необходимости проветривать и дезинфицировать места проведения экзаменов.

Ведомство также подчеркнуло, что не допускается проведение более одного экзамена в день: «В случае ЕГЭ по предметам, которые выбирает ученик, экзамены могут проводиться через день».