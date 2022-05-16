Тунис, 16 мая, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В доме, принадлежащем министру внутренних дел Туниса Шарафу эль-Дину, прогремел взрыв. Об этом 16 мая сообщает Babnet со ссылкой на сотрудников спасательных служб.

Флаг Туниса

По данным источников, инцидент произошёл утром в понедельник, 16 мая. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взрыв произошёл из-за «неисправности газовой сети».

В результате аварии ранения получила жена министра, сам Шараф эль-Дин не пострадал.

По данным журналистов, дом министра оцеплен, там производятся дополнительные мероприятия по оценке ущерба газотранспортной сети. Пострадавшей жене министра оказывается медицинская помощь.