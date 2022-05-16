Донецк, 16 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка и Горловки. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 13:30 с позиций в населённом пункте Красногоровка обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено девять снарядов калибром 122 мм.

В 13:32 со стороны населённого пункта Ленинское по Горловке боевики выпустили пять мин калибром 120 мм.