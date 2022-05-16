Москва, 16 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Русской православной церкви (РПЦ) опасаются, что русские монахи могут быть насильственно выселены со Святой горы Афон. Об этом 16 мая заявил на пресс-конференции секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов.

(сс) World Public Forum Dialogue of Civilizations Афон

«Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен», — сказал он.

При этом священник подчеркнул, что позиция монастыря в этой ситуации является отдельным разговором и добавил, что это было прецедентом, при котором было проведено политическое насильственное выселение монахов с применением силы и спецсредств.

«И мы опасаемся, что, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона», — добавил Димитрий Сафонов.

Также он указал, что политическая власть над Афоном принадлежит греческим властям.

«Патриарх Варфоломей недавно посещал Грецию и встречался с премьер-министром, получил от него, согласно прессе, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона», — пояснил священник.

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