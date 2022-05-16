Москва, 16 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») обратилась с письмом к замглавы правительства РФ Виктории Абрамченко, где просит предпринять дополнительные меры по борьбе с борщевиком, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

City-yaroslavl.ru Выкашивание борщевика

«Я обратилась к вице-премьеру Виктории Валерьевне с письмом, где прошу дать поручение Министерству науки и высшего образования РФ разработать научно-обоснованные и наиболее эффективные методы борьбы с борщевиком, а также проработать вопрос о возможности использования данного растения для хозяйственных и медицинских нужд», — сообщила Школкина.

Также она просит Абрамченко поручить Министерству сельского хозяйства провести анализ территорий и площадей распространения борщевика и разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком.

«Региональные власти из-за отсутствия, в первую очередь, финансовых ресурсов и действенных методов борьбы с этим сорняком не могут оказать эффективного противодействия распространению борщевика на территории России», — отметила парламентарий.

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Реализация мер будет способствовать вовлечению в оборот сельхозземель.

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