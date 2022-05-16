Донецк, 16 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Населённые пункты Васильевка и Минеральное Донецкой Народной Республики оказались под обстрелом вооружённых формирований Украины. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

В 13:20 с украинских позиций в населённом пункте Авдеевка был открыт огонь по Васильевке и и Минеральному. В каждое из этих направлений было выпущено по четыре ракеты из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.