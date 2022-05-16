Брюссель, 16 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Ситуация на Украине оказала сильное негативное влияние на экономику Европейского союза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Экономика ЕС сильно пострадала от конфликта России и Украины. Мы понизили наш экономический прогноз», — написал глава ЕК в Twitter.

Так, указал Домбровскис, рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределённость и риски остаются высокими, пока не урегулирован конфликт на Украине.

Он напомнил что реальный рост ВВП как в Евросоюзе, так и в еврозоне в настоящее время ожидается на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. В предыдущем прогнозе Европейской комиссии эти показатели оценивались на уровне 2,8% и 2,7% соответственно.

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При этом инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1% (промежуточный прогноз на 2022 год составлял 3,5%), а в 2023 году должна снизиться до 2,7%.