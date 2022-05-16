Москва, 11 января, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Попытки уничтожения западными ракетами пусковых установок в России будут основанием для использования ядерного оружия против такого государства. Об этом 11 января заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Медведев заявил, что на Украине договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией — это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности пусковых установок по всей территории России.

В этой связи зампред Совбеза напомнил Киеву о действии п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания об агрессии против страны с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинения в адрес России в готовности развязать ядерную войну абсолютно безумными. Россия, будучи большой, мощной и сильной страной, крайне ответственно относится к своему потенциалу, подчеркнул он.

Летом 2023 года российский лидер Владимир Путин заявлял, что укрепление и развитие армии остаётся безусловным приоритетом. Президент отметил, что важнейшей задачей в этом направлении является развитие ядерной триады как ключевой гарантии безопасности страны. 19 декабря глава государства отметил, что роль ядерной триады России в текущих условиях значительно выросла.