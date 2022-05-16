Кингисепп, Ленинградская область, 16 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Строительство первого комплекса по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Ленинградской области начнется в июле 2022 года, сообщили 16 мая в пресс-службе АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области».

uko-lenobl.ru КПО «Кингисепп»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект комплекса по обращению с отходами КПО «Кингисепп». Планируется, что он станет первым в стране, который получит софинансирование за счет «зеленых» облигаций, выпущенных «Российским экологическим оператором» (ППК «РЭО»).

«Объем поддержки составит порядка 875 млн рублей, а общая смета проекта оцениваете в сумму 3,5 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе регионального оператора, уточнив, что он же является инвестором.

Комплекс мощностью 300 тыс. тонн в год будет построен на нарушенных землях промзоны «Фосфорит» в Кингисеппском районе Ленобласти. Согласно проекту, современные линии сортировки позволят отбирать не менее 20% вторсырья требуемого качества, порядка 35% составят биоразлагаемые органические отходы, которые будут направлены на компостирование, а также фракции для производства SRF-топлива. Оставшийся объем неутилизируемых отходов (не более 30%) после обезвреживания будет изолирован на полигоне.

«Объект изначально был запроектирован с преимущественным использованием (почти 90%) технологического оборудования российского производства. Предполагаю, что при реализации проекта нам удастся полностью заменить все импортные комплектующие отечественными», — отметил генеральный директор АО Антон Бучнев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти в 2019 году стартовала мусорная реформа в рамках которого до 2024 года в регионе закроют восемь полигонов по приему ТКО.