Таллин, 16 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Масштабные учения Североатлантического альянса (НАТО), в которых примут участие 15 тысяч военных из 14 стран, начинаются 16 мая на территории Эстонии. Об этом 16 мая сообщило британское издание The Guardian.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Уточняется, что представитель альянса Оана Лунгеску рассказал изданию, что маневры, которые носят название Hedgehog («Дикобраз»), были запланированы еще до спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.

Также указывается, что названные военные учения являются наиболее масштабным развертыванием сил НАТО в Эстонии с 1991 года. Кроме того, добавляется, что в течение ближайшего времени в Литве пройдут учения альянса «Железный волк», в которых планируется участие порядка трех тысяч военных и будет задействовано 100 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее плановые учебно-тренировочные полёты провели над акваторией Охотского моря российские противолодочные самолеты Ту-142.