Кабул, , 13:06 — REGNUM Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт начинает свой 11-дневный визит в эту страну. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Дубай. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В дополнение к встречам с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представителями гражданского общества и дипломатами, аккредитованными в Афганистане, Беннетт планирует совершить поездки на места для получения информации из первых рук.

Организация Объединённых Наций объявила, что Беннетт отправится в Афганистан на одиннадцать дней, его визит продлится с 15 по 26 мая. Планируется, что специальный докладчик ООН представит результаты своего визита Совету по правам человека и Генеральной Ассамблее.

Первый визит Беннета в Афганистан состоится на фоне того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили учёбу девочкам старше шестого класса, предписали женщинам ношение строгого хиджаба и заставили государственных служащих отращивать бороды.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также обвиняется в военных преступлениях, в том числе в пытках и убийствах мирных жителей в Панджшере, Баглане и Тахаре.

На видео, размещённых боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях, видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают военнопленных и поджигают дома, которые, как они считают, принадлежат членам Фронта сопротивления.

Ричард Беннетт выразил обеспокоенность по поводу боевых действия, заявив, что поступают «очень тревожные сообщения о нарушениях прав человека в Панджшере, Баглане и Тахаре», которые нуждаются в дальнейшем подтверждении.

Беннет подчеркнул, что следит за ситуацией в этих регионах.

Напомним, 7 октября 2021 года Совет по правам человека принял резолюцию о назначении специального докладчика по ситуации с правами человека в Афганистане. 1 апреля текущего года Беннетт был назначен и официально вступил в должность 1 мая. Беннет ранее занимал должность главы отдела по правам человека в миссии ООН в Афганистане (UNAMA).