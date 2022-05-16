Донецк, 16 мая, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Девять вышедших с территории «Азовстали» украинских боевиков представляли интересы большей группы и попросили о переговорах, заявил 16 мая командир батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Сейчас идет оживленный этап переговоров. Это только выходила первая группа. Как выяснилось, группа вышла, представляя интересы более значительной группы, которая продолжает находиться на «Азовстали», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ходаковский добавил, что военнослужащие и офицеры ДНР вместе с группой, которая вышла из тоннеля с белыми флагами, «зашли снова с этой же группой туда для продолжения переговорного процесса».