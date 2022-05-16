Москва, , 13:00 — REGNUM Россия и Таджикистан должны продолжать развивать торгово-экономические связи, особенно в свете текущей ситуации. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном Kremlin.ru

Главы двух государств обсудили развитие двусторонних отношений — Владимир Путин отметил, что Россия остаётся главным торгово-экономическим партнёром Таджикистана.

Также были затронуты также вопросы региональной безопасности, в том числе ситуация на таджикско-афганской границе.