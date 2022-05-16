* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:42 — REGNUM Источник, близкий к бывшему президенту Афганистана Хамиду Карзаю, подтвердил телеканалу Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили Карзаю поехать в ОАЭ.

Дубай. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Согласно источнику, Карзай должен был отправиться в Абу-Даби 14 мая для участия в похоронах эмира Халифы, президента ОАЭ.

Сообщается, что вопрос о визите Карзая согласовывался с министерством иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в итоге заблокировали его визит.

Радикалы пока не дали комментариев.

Ранее дипломатические источники подтвердили, что Хамиду Карзаю и Абдулле Абдулле, бывшему главе Высшего совета национального примирения, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешали выезд из страны. Карзай подтвердил ограничения в интервью иранскому телевидению.

Но восемь месяцев спустя Абдулле наконец разрешили покинуть Афганистан на праздник Ид аль-Фитр. Абдулла написал в социальных сетях, что покинет страну на несколько дней по личным делам.