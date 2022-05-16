Москва, 16 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. За десять лет работы Роскомнадзор заблокировал около 250 тыс. сайтов по продаже наркотиков. Об этом 16 мая сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин на заседании комиссии генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на тему летнего детского отдыха.

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Он рассказал, что ограждение детей от опасного контента является одной из основных задач Роскомнадзора. Эта деятельность ведётся уже десять лет.

«За эти годы с участием и наших граждан, и общественных организаций, и обычных людей мы выявили в открытом доступе и заблокировали около 250 тысяч сайтов по продаже наркотиков, более 160 тысяч материалов с детской порнографией», — сказал Субботин.