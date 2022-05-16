* ИГ — запрещённая в России организация

Египет, 16 мая, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Боевики группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на подразделение армии Египта. Об этом 16 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на местные источники.

Tech. Sgt. H. H. Deffner Армия Египта

По их данным, самодельное взрывное устройство было приведено на пути следования армейского подразделения в городе Рафах. В результате нападения двое солдат погибли и ещё двое получили ранения. Все пострадавшие были направлены на лечение в военный госпиталь в Эль-Арише.

Отмечается, что в субботу, 14 мая, трое египетских военных были убиты в результате нападения террористов в районе города Шейх-Зувейд на севере Синайского полуострова.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.