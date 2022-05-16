Буффало, США, , 12:19 — REGNUM Президент США Джо Байден, по некоторой информации, намерен посетить 17 мая город Буффало, штат Нью-Йорк, где 14 мая произошел массовый расстрел людей, сообщает New York Post.

После перестрелки Pbs.twimg

Губернатор штата Нью-Йорка Кэти Хоукул написала в Twitter 16 мая незадолго до репортажа CNN, что она говорила с Байденом о стрельбе и что ее родной город »приветствует его в любое время».

«Я ценю его работу и возможность рассказать ему о сильном, стойком и боевом духе моего родного города», — отметила Хоукул.

«Мы город хороших соседей, и я сказала ему, что мы будем рады приветствовать его в любое время», — добавила она.

Напомним, 14 мая мужчина устроил стрельбу в супермаркете города Буффало, в результате чего погибли десять человек. На автомате убийцы, которым оказался 18-летний сторонник идей превосходства белой расы, были надписи оскорбительного, расистского названия чернокожих людей, а также имя норвежского террориста и убийцы Андерса Брейвика.