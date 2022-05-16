Вильнюс, 16 мая, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Рынки России и Белоруссии остаются привлекательными для литовских транспортных компаний, поэтому грузоперевозчики Литвы хотели бы сохранить их для себя. Об этом заявил президент ассоциации автомобильного транспорта Литвы «Линава» Ромас Аустинскас.

Rennett Stowe Фура

«Мы стремимся сохранить эти рынки с большим количеством жителей и большим потенциалом. Если литовские компании оттуда уйдут, на их место придут латыши, поляки. У всех нас есть [для дальнейшей транспортировки грузов] порты, есть возможность работать и заработать», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что 10% от всего имеющегося в стране парка большегрузного транспорта перевозят грузы в Россию и Белоруссию. Однако, несмотря на введенные Евросоюзом санкции, грузопоток не прекратился.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках санкций западных стран против России и Белоруссии властями Литвы были заморожены миллионы долларов и евро, а также сотни тысяч рублей.

Читайте также: В Литве заморозили денежные средства по санкциям против РФ и Белоруссии