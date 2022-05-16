Москва, 16 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Автомобили под брендом «Москвич» будет снова выпускать завод «Рено» на Волгоградском проспекте в столице. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал 16 мая в своём блоге.

ИА REGNUM Москвич

Иностранный собственник решил закрыть завод, но московские власти не могут оставить без работы коллектив из тысяч людей, пояснил мэр. Коллектив попробуют сохранить.

«Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал Собянин.

Он добавил, что КамАЗ станет основным технологическим партнёром завода «Москвич». Сначала в планах выпуск классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а позднее — электромобилей.

Именно автозавод на Волгоградском проспекте выпускал «Москвичи», а с 1998 года стал сотрудничать с концерном «Рено».

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