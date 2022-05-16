Москва, 16 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Одной из главных проблем российской экономики может стать дефицит «голубых воротничков» — рабочих с инженерным образованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

За работой

«В РФ часть офисных работников — тех, кого называют «белые воротнички», действительно могут остаться без работы. Часть компаний ушла и была вынуждена уволить работников, часть оптимизирует свою деятельность и тоже сокращает «белых воротничков». И отчасти можно согласиться с тем, что в случае переориентации нашего производства и открытия новых производственных площадок вырастет спрос на «синих воротничков», — сказала Иванова-Швец. — Но, скорее всего, это будет не такой большой рост, поскольку автоматизация и цифровизация ориентированы на налаживание производства с использованием роботов, машин и технологий. И нужны будут скорее «голубые воротнички» — рабочие с почти инженерным образованием. И самая главная проблема — где найти таких специалистов».

Как подчеркнула Иванова-Швец, российская система образования не готова предложить таких специалистов в достаточном количестве, а для подготовки требуется время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин заявил российские «белые» и «синие» воротнички оказались примерно в одинаковом положении.