Москва, 16 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На площадке ООН планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия (КБТО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине сенатор Константин Косачёв.

Kodru Константин Косачёв

«Речь идет о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано свое международное расследование в полном соответствии с 5 и 6 статьями Конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями», — сказал Косачёв.

Сенатор поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках.

Парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине анализирует отчеты США и Украины за последние пять лет по исполнению Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО).