Россия планирует инициировать в ООН расследование по конвенции по биооружию
Москва, 16 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На площадке ООН планируется инициировать расследование по нарушению Конвенции о запрете разработки биооружия (КБТО). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, об этом сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине сенатор Константин Косачёв.
«Речь идет о нашей деятельности на площадке ООН, где, как мы понимаем, будет инициировано свое международное расследование в полном соответствии с 5 и 6 статьями Конвенции ООН (о запрете на разработку биооружия) и на площадке Венских переговоров по вопросам безопасности и контроля над вооружениями», — сказал Косачёв.
Сенатор поблагодарил МИД за его деятельность на внешнеполитических площадках.
Парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине анализирует отчеты США и Украины за последние пять лет по исполнению Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО).