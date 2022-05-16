Москва, 16 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Российская дипломатия должна продолжить разворот на Юг и Восток усилением таких направления, как страны СНГ, Азия, Латинская Америка, Африка, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 мая, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что сотрудники российских посольств, высланные из западных стран, отправятся в Азию и страны СНГ. Будет пересматриваться вся конструкция кадровой работы, добавил она.

«Разворот на Восток и Юг российская дипломатия уже начала некоторое время тому назад, и усиление этих направлений кадрами весьма своевременно. Страны Азии и СНГ — это, конечно, приоритетно, но усилить работу надо в Латинской Америке, и это обязательно, а также в Африке, где Россия уверенно теснит бывших колонизаторов. Вроде бы давно это было, колониальные империи, а, как мы видим, этот менталитет у британцев, французов, бельгийцев, голландцев, немцев и так далее остался. И африканцы это, как говорится, «кожей чувствуют». А помощь Советского Союза в освобождении и становлении своих независимых государств африканцы до сих пор вспоминают добрым словом. На этой основе вместе с российскими предпринимателями (которым, конечно, важно не уподобляться западным дельцам) наша дипломатия может очень серьёзно поработать в Африке. Впрочем, уже работает.

На направлении СНГ необходимо нарастить состав наших посольств в Белоруссии, Казахстане, Средней Азии, Закавказье, представительства при СНГ, секретариата ОДКБ, Постоянного комитета Союзного государства, а также соответствующих подразделений центрального аппарата МИД.

Отдельно стоит сказать о пользе направления дипломатов, имеющих опыт практической работы, в научно-экспертные структуры, занимающиеся этими регионами, а также Европой и США (здесь многих просто поменять надо), общими мировыми проблемами. Нелишними возвращающиеся сотрудники посольств будут в аппаратах Государственной думы и Совета Федерации», — отметил Михаил Демурин.