Тбилиси, 16 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в отношении основателя грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи», ранее возглавлявшего телекомпанию «Рустави 2», Ники Гварамии не является политическим преследованием. Об этом 16 мая заявил журналистам заявил депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта», председатель комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ника Гварамия

«Это политически чувствительно, так как деятельность господина Гварамии по факту уже давно стала не журналистской, а политической, — отметил Сарджвеладзе. — Но чувствительность не означает, что это является политическим преследованием».

Депутат добавил, что исполнение закона не является чем-то, что несовместимо с демократией.

Напомним, 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Гварамию к 3,5 годам тюремного заключения. Его признали виновным в растрате средств телеканала «Рустави 2».