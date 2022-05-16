Хельсинки, 16 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Голосуя за вступление в НАТО, финны всячески настаивают на том, что принимают это решение из соображений собственной безопасности, а не в ущерб России или кому-либо еще, а также призывают усилить безопасность трех балтийских государств, пишет 16 мая Financial Times.

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Финские официальные лица пока приятно удивлены тем, что президент России Владимир Путин мало что сделал для того, чтобы повлиять на их решение. «Ни один финн не должен подвергаться угрозам или чувствовать себя не в безопасности — мы готовы ко всему», — говорит член парламента Финляндии, давний сторонник членства страны в НАТО Элина Валтонен.

Президент Финляндии Саули Ниинистё утверждает, что изменения произойдут скорее не в повседневной жизни финнов, а у них в головах. «Если вы знаете, что у вас безопасная страна, где можно жить, строить и работать, это влияет на все ваше поведение. Даже если вы не помните об этом каждый день, это придает уверенности в себе. А это очень важно», — добавил он.

Премьер-министр Санна Марин заявила, что изменения затронут «некоторые вещи». В частности, Финляндия может стать более напористой по отношению к России.

«Это видно по риторике, — поддерживает Валтонен. — Традиционно финская внешнеполитическая риторика была почти загадочной. Теперь все открыто и понятно. Самые большие изменения происходят в сознании. Наконец-то мы свободны по-настоящему».

Министр по делам Европы Тютти Туппурайнен соглашается: «Это новая Финляндия».