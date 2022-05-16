Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Санкт-Петербург вновь стал непочётным лидером по суточному количеству заболеваний COVID-19 среди всех регионов России. Об этом 16 мая сообщили в федеральном оперштабе. Северная столица обогнала Москву на 46 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За минувшие сутки в Петербурге выявили 334 случая заражения коронавирусом, что на 24 случая меньше, чем в предыдущие сутки.

Скончались от ковида, как основной причины летального исхода, за сутки десять петербуржцев. Это на три пациента меньше, чем сутками ранее.

Выздоровели за сутки от COVID-19 285 пациентов. Этот показатель сократился за сутки на 23 человека.

Отметим, что в Петербурге, по информации комздрава, количество положительных ПЦР-тестов сократилось за неделю на 2,1%. Сейчас доля положительных результатов составляет 5,36% в общем числе взятых анализов.

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