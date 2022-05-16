Вашингтон, 16 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Американский конгрессмен от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин возмутилась предложением направить в помощь Украине $40 млрд. Об этом сообщает The Washinton Post.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары США

Грин выступила против 15 из 16 инициатив, направленных на поддержку Киева, так как считает, что нужно заниматься внутренними проблемами США. Она заявила, что Конгресс США намерен направить $40 млрд другой стране, когда самим американцам не хватает детского питания.

«Знаете ли, я забочусь о нашей стране Америке и нашем народе. Вот и всё. Детская смесь! Люди не могут найти детскую смесь при таком дефиците», — сказала конгрессмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол не дал ход голосованию в ускоренном формате по выделению Украине денежной помощи.

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