Москва, 16 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Стабильность курса юаня будет зависеть от того, насколько Китай останется привержен политике нулевой терпимости в условиях распространения коронавируса, а во-вторых, от того, насколько быстро китайская экономика будет восстанавливаться после текущих локдаунов в восточной части КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 мая заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

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«Снижение курса юаня по отношению к доллару наблюдается уже почти месяц, — сказал Файншмидт. — И здесь сказываются три фактора. Первый — ситуация с локдаунами в Китае. Политика «нулевой терпимости» способствует падению экономической активности и ограничению или даже закрытию отдельных предприятий, что приводит к пессимизму экономических игроков и сокращению перспектив развития китайской экономики. Снижение стоимости юаня по отношению к другим валютам можно рассматривать как попытку сохранить конкурентоспособность китайского экспорта — чтобы международный потребитель более активно покупал китайские товары по меньшей стоимости нежели месяц или два назад».

Второй фактор, о котором упомянул экономист, связан с США, где ФРС повысила ключевую ставку, что, в свою очередь, вызвало повышение доходности по американским ценным бумагам и облигациям.

«Инвесторы, которые до этого активно вкладывались в КНР, ожидая стабильного роста китайской экономики, в условиях падения экономической активности продают юань и входят в американские ценные бумаги, что также оказывает давление на стоимость китайской валюты, — сказал Файншмидт. — Третий момент – не столь значимый, но его тоже нельзя списывать со счетов – это геополитическая напряженность. Обычно в периоды кризиса свободно конвертируемые валюты отдельных развитых стран становятся наиболее привлекательными и увеличиваются в цене. Китайский юань – не свободно конвертируемая валюта и, как валюты развивающихся стран, подвержена падению при определенных катаклизмах».

Что касается стабилизации курса юаня, то, как полагает экономист, она будет зависеть, во-первых, от того, насколько Китай останется привержен политике нулевой терпимости в условиях распространения штамма «Омикрон».

«А во-вторых, от того, насколько быстро китайская экономика будет восстанавливаться после текущих локдаунов в восточной части Китая», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее одной из причин роста инфляции в КНР назвали политику низких ставок.