Пленный военный ВСУ рассказал, как наемники из Польши и США бросили их
Луганск, 16 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Руководившие украинскими военными на заводе «Заря» в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР) наемники из Польши и США давали своим подчиненным недостаточное количество пищи и исчезли при начале серьезных боевых действий. Об этом 16 мая рассказал пленный военный ВСУ, видеозапись его рассказа 16 мая приводит Народная милиция (НМ) ЛНР.
«Там были польские и американские наёмники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода», — рассказал он.
Также пленный отметил, польские командиры относились к своим украинским подчиненным нехорошо и, находясь на особом довольствии, давали им банку тушенки и полбуханки хлеба на пять человек.
При этом он указал, что наемники из Польши требовали к себе отношения со словом «пан» и заставляли военных ВСУ стирать и убирать за ними, а также сами жили отдельно, пили «какую-то чёрную водку» и развлекались, в то время как украинским солдатам приходилось из-за недоедания добывать еду у местных жителей.
«Как начались эти все боевые действия, они (наемники из Польши и США) где-то исчезли, а нас взяли и закинули под лес, окапываться, чтобы наблюдать за лесом», — заключил пленный военный ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти Австрии уважают решение Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу.