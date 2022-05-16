Луганск, 16 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Руководившие украинскими военными на заводе «Заря» в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР) наемники из Польши и США давали своим подчиненным недостаточное количество пищи и исчезли при начале серьезных боевых действий. Об этом 16 мая рассказал пленный военный ВСУ, видеозапись его рассказа 16 мая приводит Народная милиция (НМ) ЛНР.

Александр Дейнека. Наемник интервентов (фрагмент). 1931

«Там были польские и американские наёмники, они руководили оборонительной ситуацией в городе и самого завода», — рассказал он.

Также пленный отметил, польские командиры относились к своим украинским подчиненным нехорошо и, находясь на особом довольствии, давали им банку тушенки и полбуханки хлеба на пять человек.

При этом он указал, что наемники из Польши требовали к себе отношения со словом «пан» и заставляли военных ВСУ стирать и убирать за ними, а также сами жили отдельно, пили «какую-то чёрную водку» и развлекались, в то время как украинским солдатам приходилось из-за недоедания добывать еду у местных жителей.

«Как начались эти все боевые действия, они (наемники из Польши и США) где-то исчезли, а нас взяли и закинули под лес, окапываться, чтобы наблюдать за лесом», — заключил пленный военный ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти Австрии уважают решение Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу.