Москва, 16 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета РФ изучат и проанализируют сведения о попытке дестабилизировать обстановку в Херсонской области Украины. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе СК.

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«Следователи Следственного комитета России тщательно изучат и проанализируют сведения о предпринятой попытке украинских националистов дестабилизировать ситуацию в Херсоне», — говорится в заявлении комитета.

По данным следователей, Служба безопасности Украины организовала бунт в следственном изоляторе Херсона. Провокация предполагала бегство заключённых и дискредитацию действующей военно-гражданской администрации освобождённого от националистов региона.

Бунт в СИЗО удалось подавить при содействии военной полиции.