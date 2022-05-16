Брюссель, , 11:09 — REGNUM Желание Швеции и Финляндии стать членами Североатлантического альянса (НАТО) поддержал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он заявил об этом 16 мая журналистам перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран НАТО.

Жозеп Боррель Ministerie van Buitenlandse Zaken

«Я лично решительно поддерживаю Швецию и Финляндию… Мы поддерживаем это решение (данных стран стать членами НАТО — ред.)», — сказал он.

Также Боррель добавил, что он надеется на то, что страны — участницы Евросоюза выступят в поддержку такого решения Швеции и Финляндии и отметил, что он рассчитывает, что несогласие на это со стороны ряда стран альянса удастся преодолеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО якобы будет иметь большое значение для безопасности этих стран.