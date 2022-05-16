Хельсинки, , 11:05 — REGNUM В парламенте Финляндии 16 мая проходят заключительные дебаты по вопросу вступления страны в НАТО. Однако, как уже успели понять финские СМИ, голосование, которое должно состояться после процесса обсуждения, не состоится 16 мая. Об этом написала шведская газета Aftonbladet со ссылкой на заявление спикера эдускунты Матти Ванханена.

Финляндия

Через несколько минут аналогичный процесс начнется в Швеции. Однако в отличие от депутатов шведского риксдага, каждый член финского парламента имеет возможность высказать насчет вступления страны в НАТО.

Из 200 депутатов эдускунты заявили о своем намерении воспользоваться своим правом 154 парламентария. Таким образом, процесс голосования 16 мая, которые завершает дебаты, не состоится по техническим причинами, поскольку провести его физически будет невозможно из-за необходимости выслушивать мнение такого большого числа депутатов.

В этой связи финские СМИ уже сообщили, что процесс голосования по одобрению вступления Финляндии в НАТО перенесен на завтра, 17 мая.