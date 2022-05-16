Стокгольм, 16 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь большое значение для безопасности стран. Об этом вечером 15 мая заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в эфире шведского телеканала SVT.

Ragaiselis Габриэлюс Ландсбергис

По его мнению, вступление двух стран укрепит обороноспособность как его страны, так и двух других прибалтийских государств.

«Мы должны серьезно относиться ко всем угрозам и словам, которые исходят из Москвы. Мы не можем сидеть сложа руки … Швеция и НАТО не только будут получат помощь от НАТО, но и предоставлять ее», — заявил Ландсбергис.

По его словам, «менталитет России в корне не поменялся после развала СССР».