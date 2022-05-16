Москва, 16 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России за сутки поразили два пункта управления ВСУ, заявил 16 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

По его словам, российские ВКС поразили в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Цаповка Харьковской области, 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктах Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой Народной Республики, а также Берестовое Луганской Народной Республики.

«В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.