Донецк, , 10:42 — REGNUM В Донецкой Народной Республике получили ранения два мирных жителя в результате артиллерийских обстрелов. Об этом 16 мая сообщили в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на информацию республиканского минздрава.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В штабе рассказали, что за с 09:00 15 мая до 09:00 16 мая медпомощь получили два раненых при обстрелах мирных жителя. Один из пострадавших находился на территории республики, ранее освобождённой от националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в Донецкой Народной Республике обстреляли Ясиноватую.