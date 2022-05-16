Донецк, 16 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Украинские войска в Донецкой Народной Республике обстреляли Ясиноватую. Об этом 16 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

Атака зафиксирована в 10:25 с украинских позиций в Авдеевке. Было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала вооружённой эскалации в Донбассе украинские войска выпустили по Донецкой Народной Республике 27,8 тыс. боеприпасов.