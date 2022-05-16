Южно-Сахалинск, 16 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. На Сахалине морской берег Томари усыпан тоннами гниющей мойвы. Местные жители пытаются понять в чем причина произошедшего и жалуются на зловонный запах, исходящий с берега. Видео с кучами рыбы опубликовало ИА Сах. ком.

Пресс-служба Росрыболовства Мойва

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Неприятный запах доходит до жилых домов, расположенных не далеко от морского побережья.

Руководитель «Эковахты Сахалина» Дмитрий Лисицын пояснил, что в 2022 году к берегам Сахалина на нерест подошло много мойвы и сельди. Естественный выброс сельди произошел в бухте Буруны.

«Это баланс природы», — сказал руководитель «Эковахты Сахалина» про выброс сельди в бухте Буруны.

Гниющая на берегу рыба привлекает к себе диких животных и птиц — выброшенной мойвой и селёдкой кормятся лисы, медведи и чайки.

В случае с побережьем Томари издание предполагает, что не обошлось без участия человека — рыбаки не смогли унести всю пойманную мойву.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прокуратура подключилась к проверке информации о гибели рыбы в четырёх муниципальных районах республики.