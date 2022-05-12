Чебоксары, , 17:22 — REGNUM В Чувашии прокуратура подключилась к проверке информации о гибели рыбы в четырёх муниципальных районах республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Пруд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проверочные мероприятия проводятся по факту гибели рыбы в водоёмах, расположенных в Ибресинском, Чебоксарском, Ядринском и Канашском районах. На места происшествий выезжали прокурорские работники.

В частности, в пруду села Новое Чурашево Ибресинского района «визуально подтверждён факт гибели 38 рыб».

«Вода имеет тёмный окрас, не характерный посторонний запах. По предварительным сведениям, возможной причиной загрязнения водоёма стал несанкционированный сброс сточных вод», — полагают правоохранители.

По данному факту материалы будут направлены в органы полиции для решения вопроса о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле и мае 2022 года появилась информация о гибели рыбы в водоёмах у села Новое Чурашево Ибресинского района, деревень Кукшумы Ядринского района и Старое Ахпердино Канашского района, а также в реке Рыкша возле деревни Акулево Чебоксарского района.

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