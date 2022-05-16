Екатеринбург, 16 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неизвестные выманили у пенсионера 1 млн рублей. Мошенники подстроили аварию и угрожали пенсионеру уголовной ответственностью, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Инцидент произошел 15 мая. Своей жертвой злоумышленники выбрали автомобилиста 1955 года рождения. Когда тот двигался по одной из улиц Екатеринбурга с ним поравнялся другой автомобиль. Водитель сообщил, что пенсионер якобы сбил человека и скрылся с места ДТП. Мужчина вышел из машины и обнаружил гражданина, сидящего на дороге. Пенсионер предложил «пострадавшему» отвезти того в ближайший медпункт.

Уже в салоне автомобиля гражданин представился полковником СКР и потребовал от мужчины 3 млн рублей якобы за разбитые дорогие часы. Пенсионер, испугавшись ответственности, передал мошенникам 1 млн рублей, все деньги, которые имел.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции призывают свердловчан быть внимательными и советоваться с родственниками перед любым переводом денег.