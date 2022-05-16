Париж, 16 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Новое правительство Франции должно быть сформировано до следующего заседания совета министров, запланированного в среду, 18 мая, передает BFM TV.

Florian DAVID Жан Кастекс

Назначение нового правительства идет медленно.

С июля 2020 года Жан Кастекс занимает пост премьер-министра Франции. В частности, политику пришлось справляться с кризисом COVID-19. Жан Кастекс побил рекорд по поездкам во Франции, совершив в общей сложности 351 визит.

По данным издания, Жан Кастекс уже подготовил заявление об отставке. 57-летний политик также обдумал слова, которые скажет своему преемнику.

«Я скажу этому человеку, что ему повезло приехать сюда. Это дом с замечательным и заботливым персоналом. Это как семья», — заявил Жан Кастекс.

На данный момент не ясно, кто станет новым премьер-министром страны, но многие предсказывают, что это будет женщина. Пост могут занять Одри Азуле, Марисоль Турен, Элизабет Борн или Катрин Вотрен.