Москва, 16 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Тегеран может использовать потенциал российских компаний в добыче нефти и освоении нефтяных месторождений. Об этом 16 мая заявил посол Тегерана в Москве Казем Джалали.

randomix Добыча нефти

«Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий», — цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, компании двух стран также могут учредить в Иране совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли, при этом часть продукции можно направлять на экспорт.