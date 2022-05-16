Правоохранители в Ереване начали задерживать протестующих
Ереван, 16 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана начали задерживать участников протестных автопробегов, начавшихся утром 16 мая. Об этом сообщает ТАСС.
По данным журналистов, участники акций на автомобилях начали мешать движению на дорогах. Правоохранители после предупреждений стали силой задерживать водителей. Пока известно, что задержанных более десяти человек.
Автопробеги стартовали с пяти точек. Участники акций колоннами направились к центру столицы. Они требуют отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, обвиняя его в политике, направленной против интересов Армении и Нагорного Карабаха.
Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что борьба за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна должна выйти на новый уровень. Кроме автопробегов планируется начать блокировать работу метро. С 17 мая до 100 групп начнут проводить акции неповиновения.
Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. Протестующие перекрывают движение на дорогах. Лидеры протестов объявили, что на этой неделе количество акций неповиновения резко возрастёт. Они намерены добиться максимальной парализации транспортного движения в городе, включая метро.