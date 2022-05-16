Стокгольм, 16 мая, 2022, 09:02 — ИА Регнум. После объявления о том, что «Социал-демократы» хотят, чтобы Швеция присоединилась к НАТО, процесс вступления в альянс может начаться незамедлительно, то есть уже 16 мая. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил министр обороны страны Петер Хультквист.

Government.se Петер Хультквист

Он также отметил, что историческое по своим последствиям заседание правительства состоится позднее в течение сегодняшнего дня (16 мая).

«Когда именно будет отправлена заявка, я не могу сказать, но решение будет принято уже сегодня», — подчеркнул Хультквист.

Министр также отметил, что подавляющее большинство стран-членов НАТО высказались положительно по поводу вступления Швеции в альянс, однако для консультаций с Турцией, будет сформирована специальная рабочая группа.